Житель Гедабека получил ножевое ранение от родственника

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Гедабек. 18 мая. REPORT.AZ/ В ночные часы в Гедабеке произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Инекбоган.

Местный житель Гарагёз Акиф оглу Ибрагимов 1993 г.р. получил ножевое ранение от двоюродного брата. Раненый был доставлен близкими в Шамкирскую центральную районную больницу. Состояние взятого на операцию потерпевшего было средней степени тяжести.

Как сообщили в больнице, Г. Ибрагимов, получивший ножевое ранение в область спины, был прооперирован и помещен в реанимационное отделение.

По словам близких, инцидент произошел в ходе спора на почве личных неприязненных отношений.

По факту в отделе полиции РУП Гедабекского района ведется расследование.