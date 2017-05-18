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    Житель Гедабека получил ножевое ранение от родственника

    Гарагёз Ибрагимов получил ножевое ранение от двоюродного брата© Courtesy İmage

    Гедабек. 18 мая. REPORT.AZ/ В ночные часы в Гедабеке произошла поножовщина. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Инекбоган.

    Местный житель Гарагёз Акиф оглу Ибрагимов 1993 г.р. получил ножевое ранение от двоюродного брата. Раненый был доставлен близкими в Шамкирскую центральную районную больницу. Состояние взятого на операцию потерпевшего было средней степени тяжести.

    Как сообщили в больнице, Г. Ибрагимов, получивший ножевое ранение в область спины, был прооперирован и помещен в реанимационное отделение.

    По словам близких, инцидент произошел в ходе спора на почве личных неприязненных отношений.

    По факту в отделе полиции РУП Гедабекского района ведется расследование.

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