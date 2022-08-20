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Житель Исмаиллы умышленно устроил пожар, сгорело более 3 га земли - ВИДЕО

Житель Исмаиллы умышленно устроил пожар, сгорело более 3 га земли - ВИДЕО По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело.
Происшествия
20 августа 2022 г. 13:00
Житель Исмаиллы умышленно устроил пожар, сгорело более 3 га земли - ВИДЕО

По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что 19 августа на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на садовом участке, принадлежащем жителю села Гарагая Исмаиллинского района Аббасову Иса Мурсал оглу, и на прилегающих территориях.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных МЧС пожар был потушен, а близлежащий лес был защищен от огня. В результате пожара выгорело более 3 гектаров территории.

В результате оперативных мероприятий, проведенных Государственной службой пожарного надзора МЧС, установлено, что пожар был совершен умышленно Аббасовым Исой Мурсал оглу (1951 г. р.), который признался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы направлены в соответствующие структуры для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllı sakini qəsdən yanğın törədib, 3 hektardan artıq ərazi yanıb - VİDEO

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