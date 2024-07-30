О нас

Житель Хырдалана задержан за распространение кадров жестокого убийства женщины

Житель Хырдалана задержан за распространение кадров жестокого убийства женщины Житель Хырдалана Хагани Гусейнов задержан правоохранителями за распространение в Telegram кадров жестокого убийства женщины, произошедшего в городе несколько дней назад.
Происшествия
30 июля 2024 г. 20:48
Житель Хырдалана задержан за распространение кадров жестокого убийства женщины

Житель Хырдалана Хагани Гусейнов задержан правоохранителями за распространение в Telegram кадров жестокого убийства женщины, произошедшего в городе несколько дней назад.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что Гусейнова обвиняют в обнародовании информации, содержащую тайну личной и семейной жизни, тайну следствия, а также пропагандирующую насилие и жестокость.

В отношении задержанного было начато производство по статье 388-1.1.1 (Размещение в информационном интернет-ресурсе запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации). Решением суда Гусейнов приговорен к административному аресту сроком на 10 дней.

Ранее в Хырдалане задержали 22-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве своей жены. По сообщению полиции, он выбросил супругу из окна в ходе ссоры на почве ревности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xırdalanda binadan atılan gənc qızın görüntülərini yayan şəxs həbs olunub

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi