Житель Худата передал полиции выращенные им кусты конопли

3 августа, 2018 18:46

© Report.az Губа. 3 августа. REPORT.AZ/ Житель города Худат Намик Насруллаев передал в отделение полиции Губинского района выращенные им 13 кустов конопли. Как сообщает северное бюро Report, по факту ведется расследование.

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