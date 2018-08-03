Житель Худата передал полиции выращенные им кусты конопли

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Губа. 3 августа. REPORT.AZ/ Житель города Худат Намик Насруллаев передал в отделение полиции Губинского района выращенные им 13 кустов конопли.
Как сообщает северное бюро Report, по факту ведется расследование.
Губа. 3 августа. REPORT.AZ/ Житель города Худат Намик Насруллаев передал в отделение полиции Губинского района выращенные им 13 кустов конопли.
Как сообщает северное бюро Report, по факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости