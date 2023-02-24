Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы

"Армяне истязали детей, женщин и стариков без разбора. Сначала они избили меня, бросив на землю, потом сломали пальцы. Затем плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы".

"Армяне истязали детей, женщин и стариков без разбора. Сначала они избили меня, бросив на землю, потом сломали пальцы. Затем плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы".

Об этом Report рассказал Валех Гусейнов, свидетель Ходжалинского геноцида, двадцать семь дней находившийся в армянском плену.

Он поделился воспоминаниями о Ходжалинском районе, где вырос. Эта местность осталась в его памяти, как годы детства и юности:

"Никогда не забуду природу и прекрасные дни, которые я провел там. Природные источники, горы и прекрасные сады. Люди занимались там земледелием и скотоводством. Выращенная в Ходжалы сельхозпродукция, как например, картофель, помидоры и капуста поставлялись на рынки в Агдам, Шушу и даже в Лачын. Эти продукты всегда отличались своим вкусом и качеством".

В. Гусейнов рассказал и о трагических событиях Ходжалинского геноцида: "Ходжалы был осажден четыре года с 1988 по 1992 гг. После того как были сожжены расположенные неподалеку села Джамилли, Косалар, Каркиджахан, Гушчулар и Малбей, мы чувствовали, что пришла очередь Ходжалы. Сколько мы ни сообщали руководству страны об опасности и ни просили о помощи, нас не слушали. И армяне при участии 366-го мотострелкового полка в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года атаковали Ходжалы со всех сторон. Начались уличные бои. Жители Ходжалы формировались небольшими группами, вооружались охотничьими ружьями и другим легким оружием и героически сражались против армянских боевиков. Женщины тоже помогали мужчинам. Представьте, с таким оружием мы сражались против танков, БМП, бронетехники и минометов".

В. Гусейнов подчеркнул, что у них не было другого выбора, кроме как покинуть Ходжалы в неравном бою.

"На тот момент мне было 23 года, мы с женой Саадет дошли до леса Кетик. Из-за снега и мороза по лесу было очень трудно идти. Многие люди замерзли насмерть, а другие погибли под обстрелом армян. Шли без остановок до утра, когда дошли до Аскерана , армяне встретили нас на бронемашинах и открыли по нам огонь. Они стреляли по всем подряд, женщинам, старикам и детям. Там же был расстрелян командир Ходжалинского аэропорта Алиф Гаджиев".

Рассказывая о том, как он попал в плен, Валех Гусейнов сказал, что в эти дни он пережил самые трудные минуты своей жизни.

На подходе к селу Гарагая, его жену Саадет настигла армянская пуля. "Я не хотел ее оставлять, и меня тут же схватили", вспоминает он.

Последующие 27 дней плена стали для него страданием и невыносимой пыткой:

"Армяне истязали детей, женщин и стариков без разбора. Сначала они избили меня, бросив на землю, потом сломали пальцы. Затем плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы... Меня также били прикладом автомата так сильно, что меня вырвало кровью. Армяне сказали мне, "собака умирает, ты не умираешь". Что ты за человек? До сих пор помню ту ужасную боль, что испытывал тогда. Последней пыткой была жидкость, которую мне вливали в глаза. В результате я ослеп на левый глаз".

Валеху Гусейнову удалось спастись из плена, когда его обменяли на 3-х пленных армян.