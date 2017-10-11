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    Житель Хачмаза задержан с более чем 3 кг наркотических веществ

    Он сообщил, что приобрел наркотические вещества с целью перепродажи

    Саатлы. 11 октября. REPORT.AZ/ В городе Саатлы задержан мужчина, занимающийся незаконным оборотом наркотических веществ.

    Как передает аранское бюро Report, во время проводимых районной полицией оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Хачмазского района, 54-летний Оруджага Нуреддин оглу Мирзалиев. Во время обыска при нем было обнаружено и изъято более 3 кг наркотического средства – марихуаны. Во время предварительного допроса стало известно, что наркотики были приобретены в Гяндже у еще не установленного следствием лица и были ввезены в Саатлы с целью реализации.

    Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим.

    Факт расследуется.

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