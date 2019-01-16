Житель Хачмаза убил земляка

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В результате проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры совместных мероприятий на территории Хачмазского района по "горячим следам" был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основе поступившей информации об убийстве 16 января около часа ночи напротив одного из кафе на территории села Мюшкюр Хачмазского района жителя села Тамерлана Гамидова, сотрудниками органов полиции и прокуратуры района сразу же были осуществлены соответствующие мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства житель села Муршудоба Назим Гасанов.