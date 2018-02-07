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    Житель Гянджи ранил ножом оскорбившего его в соцсетях человека - ВИДЕО

    Гянджа. 7 февраля. REPORT.AZ/ Житель Гянджи ранил ножом оскорбившего его в соцсетях человека.

    Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении жителя города Османлы Расула Фируз оглу 1990 г.р.

    Расследование установило, что 10 декабря 2016 года между ним и жителем города Джахандаром Рауф оглу Алыевым возник спор из-за комментария в соцсети "Одноклассники".

    Стороны обменялимь мобильными номерами, чтобы встретиться и прояснить ситуацию. В тот же вечер Дж.Алыев с двумя друзьями избил Р.Османлы.

    Спустя день Р.Османлы вновь встретился с Дж.Алыевым и ранил его ножом.

    Гянджинский суд по тяжким преступлениям выдвинул Р.Османлы обвинение по статье 29,120.1 (попытка умышленного убийства).

    Судебный процесс продолжается.

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