Житель Гянджи приговорен к 19 годам за ранение дяди и убийство его супруги

Житель Гянджи приговорен к 19 годам за ранение дяди и убийство его супруги В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу Рашада Аббасова, обвиняемого в убийстве двух человек.
Происшествия
19 августа 2025 г. 14:01
Житель Гянджи приговорен к 19 годам за ранение дяди и убийство его супруги

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу Рашада Аббасова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Бахруза Муслимова был оглашен приговор.

Аббасов приговорен к 19 годам лишения свободы, из которых первые три года проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года Аббасов на почве личных разногласий зарезал своего дядю Эльяра Гусейнова и его супругу Улдуз Гусейнову, которая от полученных ранений скончалась.

Ему предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 29,120.2.4, 29.120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана.

Версия на азербайджанском языке Gəncədə dayısı və arvadını bıçaqlamaqda təqsirləndirilən şəxs 19 il azadlıqdan məhrum edilib

