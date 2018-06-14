Гянджа. 14 июня. REPORT.AZ/ Житель Гянджи облил родственника бензином и поджег.

Как сообщает западное бюро Report, житель города Фикрет Амирасланов, 1954 года рождения, будучи в своей мясной лавке, повздорил с родственником Рабидом Абдиновым, зашедшим в магазин в нетрезвом состоянии.

В ходе словесной перепалки Р.Абдинов облил Ф.Амирасланова бензином, который принес с собой в пластиковой бутылке, и поджег его. Пострадавший получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован.

Его состояние оценивается как средней тяжести. Виновник происшествия задержан сотрудниками полиции. По предварительным данным, инцидент произошел на почве семейного конфликта. По факту ведется расследование.