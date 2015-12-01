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    ​Житель Гянджи бросился с моста

    Состояние получившего многочисленные травмы мужчины тяжелое

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Житель Гянджи пытался совершить суицид. Как сообщает Report, 55-летний Исфендияр Алигулу оглу Гусейнов бросился с моста над Гянджачай на улице А.Аббасзаде.

    Несмотря на попытки прибывших на место сотрудников МЧС и пост-патрульной службы МВД, помешать И.Гусейнову не удалось.

    Мужчина получил тяжелые травмы, упав на крупные речные камни. Его сразу же доставили в Больницу скорой медицинской помощи города Гянджа.

    Как сообщили Report из больницы, состояние И.Гусейнова остается тяжелым. Он помещен в травматологическое отделение с многочисленными травмами, в том числе  открытым оскольчатым переломом носовой кости.

    По факту ведется расследование. 

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