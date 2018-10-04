Житель Гянджи бросился под поезд Баку-Тбилиси

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Гянджа. 4 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже совершено самоубийство.
Как сообщает западное бюро Report, минувшим днем примерно в три часа ночи 60-летний житель города Багиров Аббас Новруз оглу покончил с собой, бросившись под пассажирский поезд Баку-Тбилиси. В кармане его одежды нашли записку, в которой было написано, что он страдает от болезни, устал от нее и не хочет жить.
По факту по соответствующей статье УК АР возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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