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    Житель Гусара застрелился из охотничьего ружья

    Факт расследуется правоохранительными органами

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Житель Гусара застрелился из охотничьего ружья.

    Как сообщает северное региональное бюро Report, житель поселка Самур 40-летний Мурсуд Низамеддин оглу Мадралиев застрелился сегодня утром в собственном доме.

    Согласно информации, охотничье ружье принадлежало ему самому.

    Члены семьи М.Мадралиева сразу же проинформировали полицию о случившемся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Причины самоубийства пока неизвестны.

    Факт расследуется правоохранительными органами Гусарского района. 

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