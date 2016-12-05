Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Житель Гусара застрелился из охотничьего ружья.

Как сообщает северное региональное бюро Report, житель поселка Самур 40-летний Мурсуд Низамеддин оглу Мадралиев застрелился сегодня утром в собственном доме.

Согласно информации, охотничье ружье принадлежало ему самому.

Члены семьи М.Мадралиева сразу же проинформировали полицию о случившемся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Причины самоубийства пока неизвестны.

Факт расследуется правоохранительными органами Гусарского района.