Житель Гусара пропал без вести

В полицию поступила информация о пропаже без вести жителя Гусарского района.
Как сообщает Report, инцидент произошел 12 апреля.
Обратившись в отделение полиции Гусарского района, местная жительница Ч.Акперова заявила, что ее супруг Малик Новрузов 1962 г.р. вышел из дома и больше не вернулся.
Затем информация по этому поводу поступила в Гусарскую районную прокуратуру.
В ходе предварительного расследования было установлено, что М.Новрузов, проживающий вместе с супругой в доме 244 по улице Э.Ибрагимова, не имел ни с кем враждебных отношений.
Выяснилось, что он и ранее уходил из дома в неизвестном направлении и через некоторое время возвращался.
Расследование продолжается.