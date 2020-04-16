Житель Гусара пропал без вести

В полицию поступила информация о пропаже без вести жителя Гусарского района.

Как сообщает Report, инцидент произошел 12 апреля.

Обратившись в отделение полиции Гусарского района, местная жительница Ч.Акперова заявила, что ее супруг Малик Новрузов 1962 г.р. вышел из дома и больше не вернулся.

Затем информация по этому поводу поступила в Гусарскую районную прокуратуру.

В ходе предварительного расследования было установлено, что М.Новрузов, проживающий вместе с супругой в доме 244 по улице Э.Ибрагимова, не имел ни с кем враждебных отношений.

Выяснилось, что он и ранее уходил из дома в неизвестном направлении и через некоторое время возвращался.

Расследование продолжается.