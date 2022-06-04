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Житель Губы убит на почве конфликта

Житель Губы убит на почве конфликта 3 июня в Губинское РУП поступила информация об убийстве в селе Чартепе местного жителя 59-летнего Эльдара Гаджиева.
Происшествия
4 июня 2022 г. 11:59
Житель Губы убит на почве конфликта

3 июня в Губинское РУП поступила информация об убийстве в селе Чартепе местного жителя 59-летнего Эльдара Гаджиева.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции и прокуратуры приступили к расследованиям.

В ходе расследований появились обоснованные подозрения в том, что житель района К.Бахышов в собственном доме в селе Чартепе на почве конфликта нанес смертельные ножевые ранения Э.Гаджиеву.

К.Бахышов был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Quba sakini bıçaqlanaraq öldürülüb

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