Житель Губы убит на почве конфликта

3 июня в Губинское РУП поступила информация об убийстве в селе Чартепе местного жителя 59-летнего Эльдара Гаджиева.

3 июня в Губинское РУП поступила информация об убийстве в селе Чартепе местного жителя 59-летнего Эльдара Гаджиева.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции и прокуратуры приступили к расследованиям.

В ходе расследований появились обоснованные подозрения в том, что житель района К.Бахышов в собственном доме в селе Чартепе на почве конфликта нанес смертельные ножевые ранения Э.Гаджиеву.

К.Бахышов был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

По факту возбуждено уголовное дело.