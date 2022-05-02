О нас
Аудио новости

Житель Губы получил смертельный удар ножом в сердце

Житель Губы получил смертельный удар ножом в сердце В Губе 35-летний мужчина получил смертельный удар ножом в сердце.
Происшествия
2 мая 2022 г. 20:56
Житель Губы получил смертельный удар ножом в сердце

В Губе 35-летний мужчина получил смертельный удар ножом в сердце.

Как передает Report со ссылкой на районную прокуратуру, 2 мая около 19:00 поступила информация об убийстве Саррафа Вахабова, 1987 года рождения.

Следствие установило, что отец потерпевшего, Нусрат Вахабов, 1957 года рождения, умышленно убил Саррафа Вахабова, ударив его ножом в сердце во время личной ссоры.

Прокуратура Губинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Н.Вахабов задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

Ведется уголовное расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qubada 35 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
1 мая 2022 г. 09:43
В Азербайджане отменен масочный режим
В Азербайджане отменен масочный режим
1 мая 2022 г. 00:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил воинскую часть Сил специального назначения
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев посетил воинскую часть Сил специального назначения
30 апреля 2022 г. 19:38
Президент: И враг говорит сегодня, что Карабах - это Азербайджан!
Президент: И враг говорит сегодня, что "Карабах - это Азербайджан!"
30 апреля 2022 г. 14:43
После Второй Карабахской войны численность сил спецназа увеличилась вдвое
После Второй Карабахской войны численность сил спецназа увеличилась вдвое
30 апреля 2022 г. 14:31
Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно
Президент: Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно
30 апреля 2022 г. 14:28
Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
30 апреля 2022 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi