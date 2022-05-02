Житель Губы получил смертельный удар ножом в сердце

В Губе 35-летний мужчина получил смертельный удар ножом в сердце.

В Губе 35-летний мужчина получил смертельный удар ножом в сердце.

Как передает Report со ссылкой на районную прокуратуру, 2 мая около 19:00 поступила информация об убийстве Саррафа Вахабова, 1987 года рождения.

Следствие установило, что отец потерпевшего, Нусрат Вахабов, 1957 года рождения, умышленно убил Саррафа Вахабова, ударив его ножом в сердце во время личной ссоры.

Прокуратура Губинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Н.Вахабов задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

Ведется уголовное расследование.