Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам

Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам в Хачмазском районе.

Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам в Хачмазском районе.

Как сообщает северное бюро Report , инцидент произошел в селе Ниязоба.

Так, житель села Даглы Губинского района Ниямеддин Гиямаддин оглу Гадиров на почве бытовой ссоры нанес ножевые ранения своей жене - Ульвии Теймур гызы Гадировой, 1990 года рождения, жителям села Ниязоба Хачмазского района: свекрови - Закии Нуруевой, 1965 года рождения, шурину - Эльчину Теймур оглу Нуруеву, 1997 года рождения, свояченице - Рое Теймур гызы Нуруевой, 1998 года рождения.

Раненые были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.