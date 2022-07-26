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Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам

Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам в Хачмазском районе.
Происшествия
26 июля 2022 г. 02:58
Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам

Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам в Хачмазском районе.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в селе Ниязоба.

Так, житель села Даглы Губинского района Ниямеддин Гиямаддин оглу Гадиров на почве бытовой ссоры нанес ножевые ранения своей жене - Ульвии Теймур гызы Гадировой, 1990 года рождения, жителям села Ниязоба Хачмазского района: свекрови - Закии Нуруевой, 1965 года рождения, шурину - Эльчину Теймур оглу Нуруеву, 1997 года рождения, свояченице - Рое Теймур гызы Нуруевой, 1998 года рождения.

Раненые были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Quba sakini arvadını və daha üç qohumunu bıçaqlayıb

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