Житель Геранбоя задержан по подозрению в краже из дома соседа

Житель Геранбоя задержан по подозрению в краже из дома соседа

Житель Геранбоя задержан по подозрению в совершении кражи из дома соседа. Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД. Было отмечено, что житель села Бахчакюрд обратился в Геранбойский районный отдел полиции и сообщ

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Житель Геранбоя задержан по подозрению в совершении кражи из дома соседа.



Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.



Было отмечено, что житель села Бахчакюрд обратился в Геранбойский районный отдел полиции и сообщил о пропаже вещей из его дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже имущества. Им оказался Эльшан Гасанов.



В ходе расследования было установлено, что подозреваемый похитил из дома соседа ковры, посуду и другие предметы домашнего обихода на общую сумму 12 тыс. манатов.



По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал