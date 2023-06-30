Житель Геранбоя задержан по подозрению в краже из дома соседа

Житель Геранбоя задержан по подозрению в совершении кражи из дома соседа.
Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Было отмечено, что житель села Бахчакюрд обратился в Геранбойский районный отдел полиции и сообщил о пропаже вещей из его дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже имущества. Им оказался Эльшан Гасанов.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый похитил из дома соседа ковры, посуду и другие предметы домашнего обихода на общую сумму 12 тыс. манатов.
По факту проводится расследование.
Житель Геранбоя задержан по подозрению в краже из дома соседаЖитель Геранбоя задержан по подозрению в краже из дома соседа Житель Геранбоя задержан по подозрению в совершении кражи из дома соседа. Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД. Было отмечено, что житель села Бахчакюрд обратился в Геранбойский районный отдел полиции и сообщ
Происшествия
30 июня 2023 г. 11:44
https://static.report.az/photo/920ec8d8-825c-392b-9540-4fa4d41d2160.jpg
Житель Геранбоя задержан по подозрению в совершении кражи из дома соседа.
Версия на азербайджанском языке Goranboyda qonşusunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb