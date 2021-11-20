Житель Геранбоя подорвался на мине

Житель Геранбойского района подорвался на мине.

Житель Геранбойского района подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В районное отделение полиции поступила информация о том, что житель села Тапгарагоюнлу Гараев Шахин Гадир оглу, 1972 г. р., подорвался на мине во время выпаса скота на пастбище.

"В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Геранбойского районного отдела полиции и других соответствующих структур. Пострадавший отправлен в больницу", - сообщили в пресс-службе.