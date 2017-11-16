Житель Геранбоя избит и в бессознательном состоянии выброшен на обочину дороги

Геранбой. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе 25-летний парень был избит и выброшен на обочину дороги.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Хан Гарвенд.

Так, житель села Иса Натиг оглу Гейдаров 1992 г.р. был избит неизвестными. Потерявший сознание И. Гейдаров после избиения был выброшен на обочину дороги.

По информации, И. Гейдаров был избит в другом месте и после потери сознания его привезли на автомобиле и оставили на обочине дороги.

По факту начато расследование.