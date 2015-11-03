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    Житель Гёйчая ограблен в бакинском метро

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене был задержан мужчина, ограбивший жителя Гёйчая.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Согласно информации, 29 октября на станции метро "28 Мая" житель Шамахинского района, ранее судимый Рустам Рустамов (1997 г.р.) украл часы у жителя Гёйчайского района Камрана Аскерли (1997 г.р.).

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции метрополитена Рустам Рустамов был задержан. 

    Расследование по факту продолжается.

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