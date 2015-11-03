Житель Гёйчая ограблен в бакинском метро

3 ноября, 2015 11:34

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене был задержан мужчина, ограбивший жителя Гёйчая. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. Согласно информации, 29 октября на станции метро "28 Мая" житель Шамахинского района, ранее судимый Рустам Рустамов (1997 г.р.) украл часы у жителя Гёйчайского района Камрана Аскерли (1997 г.р.). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции метрополитена Рустам Рустамов был задержан. Расследование по факту продолжается.