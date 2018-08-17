Житель Газахского района ударил земляка серпом

Газах. 17 августа. REPORT.AZ/ В Газахе мужчина нанес другому удар серпом в результате возникшего спора.

Как сообщает западное бюро Report, между 27-летним Сарыевым Эльмаром Муса оглы и его знакомым возник спор после застолья в селе Ханлыглар.

В результате, знакомый Э.Сарыева нанес ему удар серпом. С различными телесными травмами он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.