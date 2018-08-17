Житель Газахского района ударил земляка серпом

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Газах. 17 августа. REPORT.AZ/ В Газахе мужчина нанес другому удар серпом в результате возникшего спора.
Как сообщает западное бюро Report, между 27-летним Сарыевым Эльмаром Муса оглы и его знакомым возник спор после застолья в селе Ханлыглар.
В результате, знакомый Э.Сарыева нанес ему удар серпом. С различными телесными травмами он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости