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    Житель Газахского района ударил земляка серпом

    Газах. 17 августа. REPORT.AZ/ В Газахе мужчина нанес другому удар серпом в результате возникшего спора.

    Как сообщает западное бюро Report, между 27-летним Сарыевым Эльмаром Муса оглы и его знакомым возник спор после застолья в селе Ханлыглар.

    В результате, знакомый Э.Сарыева нанес ему удар серпом. С различными телесными травмами он был помещен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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