Житель Газахского района молотком избил жену брата

Газах. 16 августа. REPORT.AZ/ Житель Газахского района до больничной койки избил молотком жену брата.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Биринджи Шихлы.

Так, житель села Валех Гурбан оглу Ахмедов 1981 г.р. попытался убить жену своего брата Джейхуну Эльшан гызы Гасанову, нанеся ей по голове молотком несколько ударов. Тяжело пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

Сообщается, что В. Ахмедов душевнобольной. Он был задержан полицейскими и передан следствию.

По факту в Газахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.1 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса, ведется расследование.