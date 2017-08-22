Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Житель Гарадага убил земляка ударом кулака.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

14 августа в поселке Локбатан Гарадагского района было обнаружено тело жителя поселка Руслана Дамирова с незаметными следами насилия.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками 10 отделения полиции Гарадагского районного управления полиции, было установлено, что между Р. Дамировым и его земляком Мурадом Закиевым произошла драка. Р. Дамиров упал замертво, получив удар кулаком в грудь.

М. Закиев был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.