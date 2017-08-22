 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Гарадага убил земляка ударом кулака

    Мурад Закиев был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Житель Гарадага убил земляка ударом кулака.

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

    14 августа в поселке Локбатан Гарадагского района было обнаружено тело жителя поселка Руслана Дамирова с незаметными следами насилия.

    В ходе расследования, проведенного сотрудниками 10 отделения полиции Гарадагского районного управления полиции, было установлено, что между Р. Дамировым и его земляком Мурадом Закиевым произошла драка. Р. Дамиров упал замертво, получив удар кулаком в грудь.

    М. Закиев был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi