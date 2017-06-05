Житель Гахского района погиб в результате несчастного случая

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Гах. 5 июня. REPORT.AZ / В Гахском районе в результате несчастного случая погиб 51-летний мужчина.

Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Амирджан Малик Рамазан оглу Рамазанов 1966 г.р. упал с чердака своего строящегося дома, когда проводил там ремонтные работы. Близкие сразу доставили его в Гахскую районную центральную больницу. Как сообщили местному бюро Report из больницы, М. Рамазанову был поставлен диагноз многочисленный перелом ребер и травматический шок. Через 2 часа после того, как тяжело раненый был доставлен в больницу, он скончался.

По факту ведется расследование.