Житель Гаха отрезал себе пальцы болгаркой

Гах. 5 мая. REPORT.AZ/ Житель села Байдарлы Гахского района по неосторожности перерезал пальцы рук.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел, когда Расим Амин оглу Мамедов 1979 г.р. молол дома зерно на мельнице, изготовленной кустарным способом. При этом он отрезал болгаркой три пальца левой руки.

Пострадавший был доставлен в центральную больницу Гахского района. Как сообщили в больнице, ему была оказана необходимая помощь, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.