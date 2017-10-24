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    Житель Евлаха на почве семейной ссоры совершил самосожжение

    Раненый скончался в больнице

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В центре Евлахского района мужчина на почве семейной ссоры поджег себя.

    Как сообщает Report, Рубаил Низами оглу Зейналов 1983 г.р. после конфликта с членами семьи, облив себя бензином, совершил самоподжег.

    Р. Зейналов с многочисленными ожогами был помещен в Республиканский ожоговый центр. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

    По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

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