Житель Джалилабадского района нанес односельчанину 12 ножевых ранений

Джалилабад. 8 ноября. REPORT.AZ/ Житель Джалилабадского района нанес ножевые ранения своему односельчанину, попытавшись его убить.

Как сообщает Report, инцидент произошел в городе Гёйтепе.

Так, житель города Намик Бахтияр оглу Иманов на почве конфликта нанес своему односельчанину двенадцать ударов ножом и попытался убить его. Получивший тяжелые ножевые ранения С. Ахмедов был доставлен в больницу, он перенес операцию и его жизнь была спасена врачами.

Преступник был задержан сотрудниками полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 29,120 (покушение на убийство) Уголовного кодекса, ведется расследование.