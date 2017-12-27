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    Житель Джалилабада убит в микроавтобусе на глазах у супруги - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело

    Джалилабад. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершено убийство.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня днем в районном центре.

    Житель села Узунтепе Ракиф Гусейнов был убит на глазах у супруги неизвестным, когда они ехали в маршрутном микроавтобусе. Ему нанесли ножевое ранение в область сердца. Хотя водитель микроавтобуса доставил мужчину в больницу, спасти его не удалось.

    Подозреваемое в совершении убийства лицо задержано в ходе проведенной сотрудниками полиции операции.

    По факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. 

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