 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Джалилабада убил своего односельчанина

    По первичным предположениям, происшествие имело место на почве чести© Report.az

    Джалилабад. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде совершено убийство.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие имело место вчера вечером в селе Сархадабад района.

    Житель села Али Алиев убил односельчанина Немата Асланова, нанеся ему многочисленные ножевые раны. По первичным предположениям, происшествие имело место на почве чести. После совершения преступления Али Алиев добровольно сдался полиции.

    По факту Джалилабадской районной прокуратурой возбуждено дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство), ведется следствие. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi