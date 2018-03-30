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    Житель Джалилабада покончил с собой

    Джалилабад. 30 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершен суицид.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером в жилом массиве "Станция" (в бывшем селе Новоголовка).

    Житель указанного массива совершил суицид. На данный момент на место происшествия привлечены работники станции скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов. Личность покончившего с собой лица уточняется.

    По факту ведется расследование. 

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