Житель Джалилабада покончил с собой

Джалилабад. 30 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершен суицид.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером в жилом массиве "Станция" (в бывшем селе Новоголовка).

Житель указанного массива совершил суицид. На данный момент на место происшествия привлечены работники станции скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов. Личность покончившего с собой лица уточняется.

По факту ведется расследование.