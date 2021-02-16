Житель Джалилабада незаконно организовал свадьбу

В отношении двенадцати человек составлены протоколы

Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками Джалилабадской полиции мероприятий было установлено, что житель города К.Гулиев, нарушив правила карантинного режима, организовал у себя дома свадебную церемонию.

Сотрудники полиции разъяснили незаконно собравшимся на свадебное торжество правила карантинного режима.

В отношении двенадцати человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.