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Житель Джалилабада незаконно организовал свадьбу

Житель Джалилабада незаконно организовал свадьбу В отношении двенадцати человек составлены протоколы
Происшествия
16 февраля 2021 г. 10:33
Житель Джалилабада незаконно организовал свадьбу
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Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками Джалилабадской полиции мероприятий было установлено, что житель города К.Гулиев, нарушив правила карантинного режима, организовал у себя дома свадебную церемонию.

Сотрудники полиции разъяснили незаконно собравшимся на свадебное торжество правила карантинного режима.

В отношении двенадцати человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda gizli təşkil olunan toy mərasimi aşkarlandı

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