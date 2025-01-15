Житель Джалилабада арестован за незаконный оборот наркотиков

В Джалилабаде из незаконного оборота изъято 10 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенной сотрудниками полиции операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ задержан 28-летний Гусейн Джафаров, у которого обнаружено и изъято 10 кг героина, марихуаны, метамфетамина и 100 таблеток метадона.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Джафарова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование по факту продолжается.