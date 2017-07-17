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    Житель Дашкесанского района нанес ножевое ранение сестре

    По факту начато расследование

    Дашкесан.17 июля. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе брат ударил ножом сестру.

    Как сообщает западное бюро Report, 19-летний парень по имени Вусал по неизвестной пока причине нанес ножевое ранение сестре. Раненая при помощи родственников была помещена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

    Согласно информации, ранивший в общежитии ножом сестру является психически больным.

    По факту в Дашкесанском районном отделении полиции проводится расследование.

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