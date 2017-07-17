Житель Дашкесанского района нанес ножевое ранение сестре

Дашкесан.17 июля. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе брат ударил ножом сестру.

Как сообщает западное бюро Report, 19-летний парень по имени Вусал по неизвестной пока причине нанес ножевое ранение сестре. Раненая при помощи родственников была помещена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Согласно информации, ранивший в общежитии ножом сестру является психически больным.

По факту в Дашкесанском районном отделении полиции проводится расследование.