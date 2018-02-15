Житель Дашкесана поджег свой автомобиль - ФОТО

Дашкесан. 15 февраля. REPORT.AZ/ Житель Дашкесанского района поджег свой автомобиль.

Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия привлечены живая сила и техника Дашкесанской противопожарной части Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники правоохранительных органов.

По информации, мать поджегшего свой автомобиль марки "ВАЗ-2106" жителя Дашкесана Самира Исаева 1986 г.р. выразила недовольство тем, что сын сел за руль в нетрезвом состоянии. Рассердившись на слова матери, С.Исаев поджег автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание локализовано.

По факту ведется расследование.