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    Житель Дашкесана поджег свой автомобиль - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Дашкесан. 15 февраля. REPORT.AZ/ Житель Дашкесанского района поджег свой автомобиль.

    Как сообщает западное бюро Report, на место происшествия привлечены живая сила и техника Дашкесанской противопожарной части Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники правоохранительных органов.

    По информации, мать поджегшего свой автомобиль марки "ВАЗ-2106" жителя Дашкесана Самира Исаева 1986 г.р. выразила недовольство тем, что сын сел за руль в нетрезвом состоянии. Рассердившись на слова матери, С.Исаев поджег автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание локализовано.

    По факту ведется расследование.

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