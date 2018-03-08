Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Житель Cумгайыта обнаружен мертвым в своей квартире.

Как передает Report, в Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что в Сумгайыте в квартире за запертой дверью в беспомощном состоянии находится человек.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра. Открыв дверь, они обнаружили тело Агамалиева Низами Яшар оглы, 1979 года рождения. Тело было передано по назначению.