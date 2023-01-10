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Житель Билясувара скончался в результате неосторожного обращения с ружьем 

Житель Билясувара скончался в результате неосторожного обращения с ружьем  Мужчина, отправившийся на охоту в Билясуваре, погиб в результате выстрела из ружья по неосторожности.
Происшествия
10 января 2023 г. 00:31
Житель Билясувара скончался в результате неосторожного обращения с ружьем 

Мужчина, отправившийся на охоту в Билясуваре, погиб в результате выстрела из ружья по неосторожности.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру Билясуварского района, 9 января поступила информация о смерти местного жителя Закира Тагиева 1967 года рождения.

В ходе предварительного расследования появились серьезные подозрения в том, что Закир Тагиев 09 января около 16 часов вместе с тремя знакомыми отправился на охоту в местечко "Шахрияр" в Билясуварском районе, и погиб в результате неосторожного обращения с ружьем одного из находившихся рядом с ним лиц.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 УК (Убийство по неосторожности).

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