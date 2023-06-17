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Житель Билясувара подозревается в убийстве брата

Житель Билясувара подозревается в убийстве брата 17 июня около 02:00 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амиль Ширгасимов, 1984 года рождения, от колото-резаных ран скончался в центральной больнице Билясуварского района.
Происшествия
17 июня 2023 г. 07:14
Житель Билясувара подозревается в убийстве брата

17 июня около 02:00 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что Амиль Ширгасымов, 1984 года рождения, скончался от колото-резаных ран в центральной больнице Билясуварского района.

Как сообщает Report, на основании следственных действий установлены обоснованные подозрения, что Абузар Ширгасымов, 1987 года рождения, убил ножом своего брата Амила Ширгасымова во время ссоры в одном из домов, расположенном в селе Хырмандалы Билясуварского района.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Абузар Ширгасымов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda qardaşını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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