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Житель Бейлагана застрелил односельчанина во время ссоры

Житель Бейлагана застрелил односельчанина во время ссоры В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 5 июня ок. 8 часов в поселке Маяк Бейлаганского района Бахруза Тагиева, 1987 года рождения.
Происшествия
5 июня 2022 г. 11:46
Житель Бейлагана застрелил односельчанина во время ссоры

В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 5 июня ок. 8 часов в поселке Маяк Бейлаганского района Бахруза Тагиева, 1987 года рождения.

Как сообщили Report в прокуратуре Бейлаганского района, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что односельчанин потерпевшего Ариф Мамедов, 1962 года рождения, дважды выстрелил в Б.Тагиева во время личной ссоры и убил его.

По факту в прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. А.Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqan sakini mübahisə zamanı həmkəndlisini güllələyərək öldürüb

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