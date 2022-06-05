Житель Бейлагана застрелил односельчанина во время ссоры

В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 5 июня ок. 8 часов в поселке Маяк Бейлаганского района Бахруза Тагиева, 1987 года рождения.

В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 5 июня ок. 8 часов в поселке Маяк Бейлаганского района Бахруза Тагиева, 1987 года рождения.

Как сообщили Report в прокуратуре Бейлаганского района, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что односельчанин потерпевшего Ариф Мамедов, 1962 года рождения, дважды выстрелил в Б.Тагиева во время личной ссоры и убил его.

По факту в прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. А.Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.