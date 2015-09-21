​Житель Бейлагана убил земляка ножницами

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Бейлагане задержан мужчина, убивший земляка ножницами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, инцидент произошел в районном селе Орангала.

По информации, в чайхане на территории указанного села поспорили Эльчин Гараев и Шамистан Гахраманов, в результате чего Э.Гараев ранил земляка ножницами. Госпитализированный Ш.Гахрамов скончался в больнице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Бейлаганского отделения полиции Э.Гараев был задержан.

По данному факту ведется расследование.