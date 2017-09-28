Житель Бейлагана ранил ножом односельчанина

Бейлаган. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе местный житель на почве конфликта пытался убить своего знакомого.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе 2-й Шахсевар.

Рафи Техран оглу Зейниев 1989 г.р. на почве конфликта пытался убить односельчанина Ализамина Али оглу Худавердиева 1984 г.р., нанеся ему ножевое ранение. Получивший многочисленные ножевые ранения А. Худавердиев был доставлен в больницу и размещен в реанимационном отделении после операции. Сообщается, что его состояние тяжелое.

Совершивший преступление был задержан сотрудниками полиции и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство, ведется расследование.