Житель Барды застрелил друга - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 17:23
Барда. 15 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском селе Гюльгязли во время охоты произошел несчастный случай с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, 24-летний Садиг Тапдыгбейли застрелил друга и одноклассника Яшара Керимова.
От полученных ранений 24-летний Я.Керимов скончался на месте происшествия.
Как заявили местному бюро Report в Бардинской районной прокуратуре, С.Тапдыгбейли задержан и привлечен к следствию.
Расследования по факту продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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