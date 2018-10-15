Житель Барды застрелил друга - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 17:23

Барда. 15 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском селе Гюльгязли во время охоты произошел несчастный случай с летальным исходом.

Как сообщает карабахское бюро Report, 24-летний Садиг Тапдыгбейли застрелил друга и одноклассника Яшара Керимова.

От полученных ранений 24-летний Я.Керимов скончался на месте происшествия.

Как заявили местному бюро Report в Бардинской районной прокуратуре, С.Тапдыгбейли задержан и привлечен к следствию.

Расследования по факту продолжаются.