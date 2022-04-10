Житель Барды управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Бардинского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Бардинского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель района на своем автомобиле марки "VAZ-2106" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Амиль Мурадов находился под воздействием наркотиков.

По факту ведется следствие.