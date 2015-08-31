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    ​Житель Барды попал под электрическое напряжение во время разборки свадебной палатки

    Максим Лазаренко является единственным сыном в семье

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В селе Чайырлы Бардинского района 20-летний парень попал под электрическое напряжение. Как сообщает Report, во время разборки свадебной палатки железные детали задели высоковольтную линию. В результате житель села Алачадырлы 20-летний Максим Лазаренко попал под электрическое напряжение.

    М.Лазаренко вначале был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу, затем в одну из больниц города Баку. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

    Отметим, что Максим Лазаренко является единственным сыном в семье. 

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