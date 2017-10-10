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    Житель Барды по неосторожности порезал руку

    Его состояние остается тяжелым

    Барда. 10 октября. REPORT.AZ/ Житель Барды по неосторожности порезал руку лагундой.

    Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел на улице Тебриз.

    При резке куска железа лагундой в своем дворе, местный житель Ага Джалил оглу Мамедов 1940 г.р. по неосторожности порезал руку.

    С помощью близких мужчина был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу. Отмечается, что состояние помещенного в отделение реанимации мужчины остается тяжелым. 

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