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    Житель Барды избит земляком, его состояние тяжелое

    Барда. 4 января. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района избит земляком.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Зюмюрхан.

    Местный житель Интизар Абдуллах оглу Абдуллаев 1989 г.р. поспорил с соседом. В результате инцидента лицо, имя которого пока не разглашается, нанес И.Абдуллаеву палкой несколько ударов по голове. Потерявший сознание мужчина доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

    Факт расследуется отделением полиции Бардинского района. 

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