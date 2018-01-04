Житель Барды избит земляком, его состояние тяжелое

Барда. 4 января. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района избит земляком.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Зюмюрхан.

Местный житель Интизар Абдуллах оглу Абдуллаев 1989 г.р. поспорил с соседом. В результате инцидента лицо, имя которого пока не разглашается, нанес И.Абдуллаеву палкой несколько ударов по голове. Потерявший сознание мужчина доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

Факт расследуется отделением полиции Бардинского района.