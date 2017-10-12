Житель Барды избил жену палкой

Барда. 12 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе местный житель избил жену палкой.

Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел в Барде на улице Дж. Джаббарлы.

23-летняя жительница города Сафура Мариф гызы Байрамова была доставлена в Бардинскую районную центральную больницу с царапинами, порезами, ушибами обоих глаз и черепно-мозговой травмой. Во время расследования стало известно, что женщина была избита мужем деревянной палкой. Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние женщины тяжелое.

По факту проводится расследование.