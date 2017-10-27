Житель Бардинского района пытался зарезать убившего его брата односельчанина

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Барда. 27 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе местный житель пытался зарезать односельчанина.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел во время похорон на кладбище, расположенном на территории села Деймедаглы.

Так, житель села 28-летний Мовлан Адиль оглу Джаббаров пытался перерезать горло ножом односельчанину Халигу Гариб оглу Мамедову. В результате, М.Джаббаров нанес Х.Мамедову ранения горла, головы и различных частей тела. Раненый был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу. В больнице местному бюро Report сообщили, что раненый был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

После инцидента М.Джаббаров добровольно сдался Бардинскому районному отделению полиции.

Отметим, что между односельчанами долгое время была вражда. Так, в последний раз Х.Мамедов убил брата М.Джаббарова.