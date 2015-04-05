Житель Баку заживо сгорел в своем доме

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня, около 10 часов утра в Бинагадинском районе столицы Азербайджана сгорела одна комната одноэтажного 2-х комнатного дома, принадлежавшего 86-летнему мужчине.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, в сгоревшем доме обнаружено обгоревшее тело хозяина дома.

Это Егоров Александр Константинович, 1929 года рождения.

На место происшествия были привлечены сотрудники пожарной службы МЧС, которым удалось предотвратить распространение огня на остальную часть дома. Пожар потушен.