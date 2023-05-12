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Житель Баку задержан по подозрению в убийстве отца

Житель Баку задержан по подозрению в убийстве отца Житель Баку задержан в качестве подозреваемого в убийстве своего отца. Об этом Report сообщили в прокуратуре Бинагадинского района столицы. Было отмечено, что вечером 10 мая в районную прокуратуру поступила информация о смерти Эхтибара Аббасова,
Происшествия
12 мая 2023 г. 09:56
Житель Баку задержан по подозрению в убийстве отца

Житель Баку задержан в качестве подозреваемого в убийстве своего отца.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бинагадинского района столицы.

Сообщается, что вечером 10 мая в районную прокуратуру поступила информация о смерти Эхтибара Аббасова (1965 г.р), в одном из частных домов, расположенных в поселке Биляджары Бинагадинского района столицы.

На основании проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения, что Азер Аббасов (1990 г.р.), умышленно убил своего отца Эхтибара Аббасова, ранив его режущим предметом во время возникшего между ними конфликта.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

12 мая Азер Аббасов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kişinin qətlinə görə oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb

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